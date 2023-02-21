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Пономарев Василий Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Пономарев Кузьма Андреевич

Мать: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пономарев Егор Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пономарев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Терентий Васильевич

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева ?

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фекла Васильевна

Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Степанида Степановна

Смерть
Неизвестно
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