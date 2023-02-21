Пономарев Василий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пономарев Егор Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пономарев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пономарев Терентий Васильевич
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фекла Васильевна
Мать ребёнка: Пономарева Степанида Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономарева ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно