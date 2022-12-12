Пономарева Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Татьяна Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пономарев Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пономарев Егор Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Алексей Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Павел Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пономарев Андрей Кузьмич

Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Кузьма Андреевич

Смерть
Неизвестно
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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