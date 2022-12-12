Пономарева Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пономарев Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономарев Алексей Кузьмич
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1810
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Пономарев Кузьма Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно