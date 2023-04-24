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Пономарев Андрей Кузьмич

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Место рождения

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Пономарев Кузьма Андреевич

Мать: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Настасья Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Пономарев Егор Андреевич

Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Мария Сидоровна

Смерть
Неизвестно
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