Пономарев Андрей Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Пономарева Мария Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно