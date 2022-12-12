Пономарев Кузьма Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Пономарев Андрей
Мать: Пономарева ?
Рождение ребёнка
1803
Сын: Пономарев Василий Кузьмич
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна
Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810
Сын: Пономарев Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1847