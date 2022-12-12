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Пономарев Кузьма Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Пономарев Андрей

Мать: Пономарева ?

Рождение ребёнка
1803

Сын: Пономарев Василий Кузьмич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Пономарев Егор Кузьмич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Решетниково, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Пономарев Павел Кузьмич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Пономарев Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономарева Татьяна Евдокимовна

Смерть
1847
Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
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