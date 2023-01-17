Пономарева Степанида Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1839
Сын: Пономарев Егор Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пономарев Яков Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Пономарев Терентий Васильевич
Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Фекла Васильевна
Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно