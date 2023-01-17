Пономарева Степанида Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева Степанида Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1839

Сын: Пономарев Егор Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пономарев Яков Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Пономарев Терентий Васильевич

Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Фекла Васильевна

Отец ребёнка: Пономарев Василий Кузьмич

Бызовка, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономарев Василий Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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