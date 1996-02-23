Полин Егор Иванович
Место рождения
Дата рождения15.12.1938
Дата смерти23.02.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938
Бракосочетание
30.12.1961
Рождение ребёнка
23.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1965
Мать ребёнка: Полина Екатерина Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
начальник планово-диспетчерского отдела Мценского филиала ЗИЛ | Предприятие основано как филиал по производству отливок и деталей из цветных сплавов ведущего производителя грузовых автомобилей в ССС... Показать все
Смерть
23.02.1996
Похороны
Неизвестно