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Полин Егор Иванович

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Место рождения

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

15.12.1938

Дата смерти

23.02.1996

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1933 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1938

Отец: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Мать: Полина Анна Филипповна

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
30.12.1961

Жена: Полина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
23.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Екатерина Ивановна

Мценск, город Мценск, Орловская область
Рождение ребёнка
19.04.1965

Сын: Полин Сергей Егорович

Мать ребёнка: Полина Екатерина Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
начальник планово-диспетчерского отдела Мценского филиала ЗИЛ | Предприятие основано как филиал по производству отливок и деталей из цветных сплавов ведущего производителя грузовых автомобилей в ССС... Показать все
Смерть
23.02.1996
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
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