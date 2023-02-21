Полина Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полина Анна Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1931

Сын: Полин Алексей Иванович

Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Деева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Полин Егор Иванович

Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полин (polin) Иван Yakovlevich)

Смерть
Неизвестно
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