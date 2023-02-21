Полина Анна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1905
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1931
Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Деева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Полин Егор Иванович
Отец ребёнка: Полин (polin) Иван Yakovlevich)
Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно