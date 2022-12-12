Полин (Polin) Иван Yakovlevich)
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти20.08.1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Полин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1931
Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
15.07.1935
Дочь: Деева Мария Ивановна
Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Полин Егор Иванович
Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна
Военная служба
07.03.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Анна Филипповна
Военная служба
Неизвестно
Смерть
20.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения - Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Кресты, восточнее, 2 км, опушка леса.