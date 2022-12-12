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Полин (Polin) Иван Yakovlevich)

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Место рождения

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Полин Яков

Мать: не указана

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
07.03.1931

Сын: Полин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
15.07.1935

Дочь: Деева Мария Ивановна

Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Полин Егор Иванович

Мать ребёнка: Полина Анна Филипповна

Сомово, Колпнянский муниципальный район, Орловская область
Военная служба
07.03.1941
Мценск, город Мценск, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Анна Филипповна

Военная служба
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
Смерть
20.08.1943
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Первичное место захоронения - Орловская обл., Жиздринский р-н, д. Кресты, восточнее, 2 км, опушка леса.
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