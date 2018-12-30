Полин Сергей Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1965
Дата смерти30.12.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1965
Отец: Полин Егор Иванович
Рождение ребёнка
10.01.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полина Ольга
Развод
Неизвестно
Жена: Полина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Полина Ольга
Смерть
30.12.2018
Похороны
Неизвестно