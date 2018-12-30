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Полин Сергей Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1965

Дата смерти

30.12.2018

Пол

Мужской

Отец

1938 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

1965 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1965

Отец: Полин Егор Иванович

Мать: Полина Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полина Ольга

Мценск, город Мценск, Орловская область
Развод
Неизвестно

Жена: Полина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полина Ольга

Смерть
30.12.2018
Мценск, город Мценск, Орловская область
Похороны
Неизвестно
Мценск, город Мценск, Орловская область
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