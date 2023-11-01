Пыжев Григорий Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Пыжев Кирилл Маркович
Мать: Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксиния Петровна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Аксиния Петровна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Аксиния Петровна
Рождение ребёнка
1850
Сын: Пыжев Василий Григорьевич
Мать ребёнка: Аксиния Петровна
Смерть
1855