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Пыжев Григорий Кирилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Пыжев Кирилл Маркович

Мать: Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксиния Петровна

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Аксиния Петровна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Аксиния Петровна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Василий Григорьевич

Мать ребёнка: Аксиния Петровна

Смерть
1855

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