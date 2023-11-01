Пыжев Кирилл Маркович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Пыжев Марк Харитонович
Мать: Матрена Автомоновна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пыжев Влас Кирилович
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Феврония
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Ефросиния Кирилловна
Мать ребёнка: Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феврония