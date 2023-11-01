Пыжев Кирилл Маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Кирилл Маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Пыжев Марк Харитонович

Мать: Матрена Автомоновна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пыжев Влас Кирилович

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Григорий Кирилович

Мать ребёнка: Феврония

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Ефросиния Кирилловна

Мать ребёнка: Феврония

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феврония

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