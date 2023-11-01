Феврония — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феврония

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Пыжев Влас Кирилович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Пыжев Григорий Кирилович

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович

Рождение ребёнка
1822

Дочь: (Пыжева) Ефросиния Кирилловна

Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович

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