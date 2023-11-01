Феврония
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1817
Сын: Пыжев Влас Кирилович
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович
Рождение ребёнка
1822
Дочь: (Пыжева) Ефросиния Кирилловна
Отец ребёнка: Пыжев Кирилл Маркович