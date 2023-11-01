Аксиния Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксиния Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Григорий Кирилович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пыжев Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Кирилович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Пыжев Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Кирилович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Пыжев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Пыжев Григорий Кирилович

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