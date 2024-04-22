Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАзык-Оглы (Филоненко) Ефросинья

Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья

avatar

Место рождения

Нехристовка, Полтавська область

Дата рождения

29.06.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902

Отец: Филоненко Василий

Мать: Филоненко Христина

Нехристовка, Полтавська область
Бракосочетание
26.10.1921

Муж: Азык-Оглы Сероп

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жених Азык-оглы Сергей, 19 лет, пекарь, холост. Проживает Торговая 40 Невеста Филоненко Ефросинья, 20 лет, домашний труд, девица. Проживает ул Морская и Ставропольская
Рождение ребёнка
1923

Сын: Эзыкьян Петр

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Эзыкьян Михаил

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close