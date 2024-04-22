Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья
Место рождения
Дата рождения29.06.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1902
Отец: Филоненко Василий
Мать: Филоненко Христина
Бракосочетание
26.10.1921
Муж: Азык-Оглы Сероп
Жених Азык-оглы Сергей, 19 лет, пекарь, холост. Проживает Торговая 40 Невеста Филоненко Ефросинья, 20 лет, домашний труд, девица. Проживает ул Морская и Ставропольская
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эзыкьян Петр
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Эзыкьян Михаил
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сероп
Смерть
Неизвестно