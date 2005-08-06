Эзыкьян Михаил
Место рожденияРоссия
Дата рождения08.04.1924
Дата смерти06.08.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924
Отец: Азык-Оглы Сероп
Мать: Азык-Оглы Ефросинья
Россия
Бракосочетание
03.03.1951
Жена: Эзыкьян Галина
Рождение ребёнка
20.01.1952
Сын: Эзыкьян Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Эзыкьян Галина
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.08.2005