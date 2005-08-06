Эзыкьян Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эзыкьян Михаил

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Место рождения

Россия

Дата рождения

08.04.1924

Дата смерти

06.08.2005

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1924

Отец: Азык-Оглы Сероп

Мать: Азык-Оглы Ефросинья

Россия
Бракосочетание
03.03.1951

Жена: Эзыкьян Галина

Рождение ребёнка
20.01.1952

Сын: Эзыкьян Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Эзыкьян Галина

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
06.08.2005
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