Азык-Оглы Сероп
Место рождения
Дата рождения08.04.1898
Дата смерти23.03.1976
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1898
Отец: Азык-Оглы Георгий
Бракосочетание
26.10.1921
Жена: Азык-Оглы Ефросинья
Жених Азык-оглы Сергей, 19 лет, пекарь, холост. Проживает Торговая 40 Невеста Филоненко Ефросинья, 20 лет, домашний труд, девица. Проживает ул Морская и Ставропольская
Рождение ребёнка
1923
Сын: Эзыкьян Петр
Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья
Рождение ребёнка
08.04.1924
Сын: Эзыкьян Михаил
Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Галина
Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья
Смерть
23.03.1976