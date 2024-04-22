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Азык-Оглы Сероп

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Место рождения

Мариуполь

Дата рождения

08.04.1898

Дата смерти

23.03.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1898

Отец: Азык-Оглы Георгий

Мать: не указана

Бракосочетание
26.10.1921

Жена: Азык-Оглы Ефросинья

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Жених Азык-оглы Сергей, 19 лет, пекарь, холост. Проживает Торговая 40 Невеста Филоненко Ефросинья, 20 лет, домашний труд, девица. Проживает ул Морская и Ставропольская
Рождение ребёнка
1923

Сын: Эзыкьян Петр

Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Эзыкьян Михаил

Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Азык-Оглы Ефросинья

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
23.03.1976
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