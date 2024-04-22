Эзыкьян Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения20.01.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952
Отец: Эзыкьян Михаил
Мать: Эзыкьян Галина
Бракосочетание
12.07.1979
Жена: Эзыкьян Евгения
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1980
Дочь: Кузьменкова Елена
Мать ребёнка: Эзыкьян Евгения
Рождение ребёнка
04.04.1987
Сын: Эзыкьян Сергей
Мать ребёнка: Эзыкьян Евгения