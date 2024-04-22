Эзыкьян Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭзыкьян Владимир Михайлович

Эзыкьян Владимир Михайлович

avatar

Место рождения

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

20.01.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1952

Отец: Эзыкьян Михаил

Мать: Эзыкьян Галина

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
12.07.1979

Жена: Эзыкьян Евгения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
23.04.1980

Дочь: Кузьменкова Елена

Мать ребёнка: Эзыкьян Евгения

Рождение ребёнка
04.04.1987

Сын: Эзыкьян Сергей

Мать ребёнка: Эзыкьян Евгения

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close