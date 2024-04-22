Филоненко (Птица) Христина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филоненко (Птица) Христина

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Место рождения

Харсики, Полтавська область

Дата рождения

12.03.1880

Дата смерти

Около 1961

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1880

Отец: Птица Онисим

Мать: Мария Яковлева

Харсики, Полтавська область
Бракосочетание
12.03.1898 ст.

Муж: Филоненко Василий

Харсики, Полтавська область
Рождение ребёнка
09.07.1899

Сын: Филоненко Иоанн Васильевич

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
29.06.1902

Дочь: Азык-Оглы Ефросинья

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.

Дочь: Филоненко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.

Дочь: Филоненко Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
14.11.1906

Сын: Филоненко Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
18.11.1907

Сын: Филоненко Иван

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
26.02.1910

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
22.07.1911

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Филоненко Николай

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
24.09.1917

Сын: Филоненко Савва

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Рождение ребёнка
12.04.1924

Дочь: Евгения

Отец ребёнка: Филоненко Василий

Смерть
Около 1961
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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