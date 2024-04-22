Филоненко (Птица) Христина
Место рождения
Дата рождения12.03.1880
Дата смертиОколо 1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1880
Отец: Птица Онисим
Мать: Мария Яковлева
Бракосочетание
12.03.1898 ст.
Муж: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
09.07.1899
Сын: Филоненко Иоанн Васильевич
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
29.06.1902
Дочь: Азык-Оглы Ефросинья
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Нехристовка, Полтавська область
Рождение ребёнка
19.10.1903 ст.
Дочь: Филоненко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
05.10.1904 ст.
Дочь: Филоненко Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
14.11.1906
Сын: Филоненко Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
18.11.1907
Сын: Филоненко Иван
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
26.02.1910
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
22.07.1911
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Филоненко Николай
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
24.09.1917
Сын: Филоненко Савва
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Рождение ребёнка
12.04.1924
Дочь: Евгения
Отец ребёнка: Филоненко Василий
Смерть
Около 1961