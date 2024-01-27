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Дейнега Василий Архипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Дейнега Архип Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Дейнега Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Рождение ребёнка
05.08.1937

Сын: Дейнега Евгений Васильевич

Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Смерть
1942

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