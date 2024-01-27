Дейнега Василий Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Дейнега Архип Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
13.01.1931
Сын: Дейнега Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна
Рождение ребёнка
05.08.1937
Сын: Дейнега Евгений Васильевич
Мать ребёнка: (Токарчук) Клавдия Федоровна
Смерть
1942