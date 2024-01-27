(Токарчук) Клавдия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1907
Дата смерти19.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907
Отец: Токарчук ?
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Дочь: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович
Рождение ребёнка
13.01.1931
Сын: Дейнега Василий Васильевич
Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович
Рождение ребёнка
05.08.1937
Сын: Дейнега Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович
Смерть
19.10.1985