(Токарчук) Клавдия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Токарчук) Клавдия Федоровна

(Токарчук) Клавдия Федоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1907

Дата смерти

19.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1907

Отец: Токарчук ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дейнега Василий Архипович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: (Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович

Рождение ребёнка
13.01.1931

Сын: Дейнега Василий Васильевич

Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович

Рождение ребёнка
05.08.1937

Сын: Дейнега Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Дейнега Василий Архипович

Смерть
19.10.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.