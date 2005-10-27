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Дейнега Евгений Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1937

Дата смерти

27.10.2005

Пол

Мужской

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937

Отец: Дейнега Василий Архипович

Мать: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белашенко) Алла Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1962

Сын: Дейнега Василий Евгеньевич

Мать ребёнка: (Белашенко) Алла Михайловна

Рождение ребёнка
29.09.1966

Сын: Дейнега Михаил Евгеньевич

Мать ребёнка: (Белашенко) Алла Михайловна

Смерть
27.10.2005

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