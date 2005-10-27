Дейнега Евгений Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1937
Дата смерти27.10.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1937
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1962
Сын: Дейнега Василий Евгеньевич
Мать ребёнка: (Белашенко) Алла Михайловна
Рождение ребёнка
29.09.1966
Сын: Дейнега Михаил Евгеньевич
Мать ребёнка: (Белашенко) Алла Михайловна
Смерть
27.10.2005