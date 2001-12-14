(Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти14.12.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баглаеко Василий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Баглаеко Василий Васильевич
Отец ребёнка: Баглаеко Василий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Баглаеко Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Баглаеко Василий
Рождение ребёнка
28.11.1948
Дочь: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна
Отец ребёнка: Баглаеко Василий
Смерть
14.12.2001