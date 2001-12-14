(Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Баглаенко (Токарчук)) Тамара Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

14.12.2001

Пол

Женский

Добавил:

YB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Дейнега Василий Архипович

Мать: (Токарчук) Клавдия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баглаеко Василий

Рождение ребёнка
1946

Сын: Баглаеко Василий Васильевич

Отец ребёнка: Баглаеко Василий

Рождение ребёнка
1946

Сын: Баглаеко Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Баглаеко Василий

Рождение ребёнка
28.11.1948

Дочь: (Панченко (Баглаенко)) Лариса Васильевна

Отец ребёнка: Баглаеко Василий

Смерть
14.12.2001

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