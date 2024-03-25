Солнцев (Соцков) Иван Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Рождение ребёнка
1936
Сын: Солнцев Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Капиталина (Екатерина) Ивановна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна
Рождение ребёнка
1945
Сын: Солнцев Валентин Иванович
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно