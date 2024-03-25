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Солнцев (Соцков) Иван Тимофеевич

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович

Мать: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1936

Сын: Солнцев Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Капиталина (Екатерина) Ивановна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1945

Сын: Солнцев Валентин Иванович

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна

Смерть
Неизвестно
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