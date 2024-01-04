Солнцев (Соцков) Тимофей Гаврилович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Рождение ребёнка
1908
Сын: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно