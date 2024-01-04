Солнцев (Соцков) Тимофей Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солнцев (Соцков) Тимофей Гаврилович

Место рождения

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Солнцев (соцков) Гавриил Семёнович

Мать: Солнцева (соцкова) Аграфена Ивановна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1908

Сын: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна

Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солнцева (соцкова) Екатерина Петровна

Место жительства
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно
Серова, Богословская волость, Череповецкий уезд
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