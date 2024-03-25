Солнцева (Соцкова) Екатерина (Евдокия) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1936
Сын: Солнцев Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Капиталина (Екатерина) Ивановна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
1945
Сын: Солнцев Валентин Иванович
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно