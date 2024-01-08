Солнцева (Соцкова) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Солнцев (соцков) Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Солнцев (соцков) Тимофей Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно