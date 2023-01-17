Шахов Николай Константинович
Место рождения
Дата рождения25.12.1910 ст.
Дата смерти25.01.1953
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.
Отец: Шахов Константин Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1935
Жена: Шахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
14.09.1950
Дочь: Формалева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешина Галина Николаевна
Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахов Геннадий Николаевич
Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна
Смерть
25.01.1953