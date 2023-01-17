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Шахов Николай Константинович

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Место рождения

Сартаково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

25.12.1910 ст.

Дата смерти

25.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1910 ст.

Отец: Шахов Константин Васильевич

Мать: не указана

Сартаково, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
13.08.1935

Жена: Шахова Анна Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1950

Дочь: Формалева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешина Галина Николаевна

Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Геннадий Николаевич

Мать ребёнка: Шахова Анна Алексеевна

Смерть
25.01.1953
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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