Шахова (Картавщикова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Картавщикова) Анна Алексеевна

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Место рождения

Красавино, Никольский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

10.10.1910

Дата смерти

01.10.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910

Отец: Картавщиков Алексей Павлович

Мать: Картавщикова Анастасия Степановна

Красавино, Никольский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
13.08.1935

Муж: Шахов Николай Константинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.09.1950

Дочь: Формалева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кулешина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шахов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович

Смерть
01.10.1974
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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