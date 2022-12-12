Шахова (Картавщикова) Анна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения10.10.1910
Дата смерти01.10.1974
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1910
Бракосочетание
13.08.1935
Рождение ребёнка
14.09.1950
Дочь: Формалева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шахов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кулешина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шахов Николай Константинович
Смерть
01.10.1974