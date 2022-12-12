город Чердынь, город Чердынь, Чердынский муниципальный район, Пермский край (на 2019) — Familio

Чердынь

Чердынский муниципальный район, Пермский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Города
11ЧЕРДЫНЬ. Уездный.при р. Колве.30363317481574Церквей православных 7. Уездное училище. Почтовая станция. Пристань. Заводов: кожевенных 6 и кирпичных 5. Базары по субботам.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пермский край, Чердынский район
13209Чердыньгород60°25'00"56°30'00"P-40-126

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пермский край, Чердынский муниципальный район, Чердынское городское поселение
57656101001г Чердыньгород
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