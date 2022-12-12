город Столбцы, город Столбцы, Столбцовский район, Минская область (на 2021) — Familio

Столбцы

Столбцовский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Столпецкая волость
69. Столпцы, местечко бывшее государственное, при реке Немане, дворов 186, жителей 1070, волостное правление (уездный город в 77 верстах), 2 церкви православные, синагога Показать все

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Столпецкая волость
Заводь лесопильн. при м. Сто[...]пцы71480801
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Столицы, местечко145420947676
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Столицы, ст. МБжд.1511047575
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Столбцовский район
г Столбцы15367

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Столбцовский район
г. Столбцы3972
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