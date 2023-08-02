Пелешко Иван Елисеевич
Место рождения
Дата рождения26.01.1877
Дата смерти09.06.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1877
Отец: Пелешко Елисей Петрович
Мать: Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
05.09.1895
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Сарош (Пелешко) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: (Пелешко) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.03.1906
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
24.06.1909
Дочь: (Пелешко) Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.10.1911
Дочь: (Пелешко) Параскева Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: (Пелешко) Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Рождение ребёнка
07.11.1916
Мать ребёнка: Рябуха Ксения Дмитриевна
Смерть
09.06.1920