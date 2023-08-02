Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

21.01.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902

Отец: Пелешко Иван Елисеевич

Мать: Рябуха Ксения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Яков Порфирьевич

Рождение ребёнка
07.06.1922

Дочь: (Пругло) Милания Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич

Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: (Пругло) Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: (Пругло) Раиса Яковлевна

Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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