Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.01.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1902
Отец: Пелешко Иван Елисеевич
Мать: Рябуха Ксения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1922
Дочь: (Пругло) Милания Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: (Пругло) Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: (Пругло) Раиса Яковлевна
Отец ребёнка: Пругло Яков Порфирьевич
Смерть
Неизвестно