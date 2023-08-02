Рябуха Ксения Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1895
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
07.09.1897
Дочь: Сарош (Пелешко) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
21.01.1902
Дочь: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
18.10.1903
Дочь: (Пелешко) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
16.03.1906
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
24.06.1909
Дочь: (Пелешко) Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
26.10.1911
Дочь: (Пелешко) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: (Пелешко) Юлия Ивановна
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Рождение ребёнка
07.11.1916
Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич
Смерть
Неизвестно