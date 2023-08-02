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Рябуха Ксения Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
05.09.1895

Сын: Пелешко Степан Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
07.09.1897

Дочь: Сарош (Пелешко) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
21.01.1902

Дочь: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
18.10.1903

Дочь: (Пелешко) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
16.03.1906

Сын: Пелешко Алексей Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
24.06.1909

Дочь: (Пелешко) Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
26.10.1911

Дочь: (Пелешко) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: (Пелешко) Юлия Ивановна

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Рождение ребёнка
07.11.1916

Сын: Пелешко Михаил Иванович

Отец ребёнка: Пелешко Иван Елисеевич

Смерть
Неизвестно

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