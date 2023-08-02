Пругло Яков Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1922
Дочь: (Пругло) Милания Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
05.09.1926
Дочь: (Пругло) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
09.02.1929
Дочь: (Пругло) Раиса Яковлевна
Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна
Смерть
Неизвестно