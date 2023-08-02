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Пругло Яков Порфирьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

24.03.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1899

Отец: Пругло Порфирий Григорьевич

Мать: Пругло Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
07.06.1922

Дочь: (Пругло) Милания Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
05.09.1926

Дочь: (Пругло) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Рождение ребёнка
09.02.1929

Дочь: (Пругло) Раиса Яковлевна

Мать ребёнка: Пругло (Пелешко) Ксения Ивановна

Смерть
Неизвестно

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