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Пругло Александра Дмитриевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1860

Дата смерти

24.08.1911

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1877

Дочь: Мокрина Порфирьевна

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
30.10.1881

Дочь: Бут Зиновия Порфирьевна

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
09.02.1884

Сын: Пругло Федор Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
10.02.1886

Сын: Пругло Власий Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
11.06.1888

Сын: Пругло Михаил Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
14.07.1889

Дочь: Марина Порфирьевна

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
28.04.1892

Дочь: Глафира Порфирьевна

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
19.06.1893

Сын: Пругло Илья Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
21.01.1897

Сын: Пругло Тимофей Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Рождение ребёнка
24.03.1899

Сын: Пругло Яков Порфирьевич

Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Порфирий Григорьевич

Смерть
24.08.1911
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