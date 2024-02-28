Пругло Александра Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти24.08.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1877
Дочь: Мокрина Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
30.10.1881
Дочь: Бут Зиновия Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
09.02.1884
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
10.02.1886
Сын: Пругло Власий Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
11.06.1888
Сын: Пругло Михаил Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
14.07.1889
Дочь: Марина Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
28.04.1892
Дочь: Глафира Порфирьевна
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
19.06.1893
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
21.01.1897
Сын: Пругло Тимофей Порфирьевич
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Рождение ребёнка
24.03.1899
Отец ребёнка: Пругло Порфирий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.08.1911