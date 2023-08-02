Пругло Федор Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1884
Бракосочетание
23.10.1902
Рождение ребёнка
15.10.1903
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: (Пругло) Ольга Федоровна
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
13.04.1911
Сын: Пругло Григорий Федорович
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
12.02.1916
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
13.04.1922
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Рождение ребёнка
24.08.1926
Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Смерть
Неизвестно