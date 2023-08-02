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Пругло Федор Порфирьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

09.02.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1884

Отец: Пругло Порфирий Григорьевич

Мать: Пругло Александра Дмитриевна

Бракосочетание
23.10.1902

Жена: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Пругло Иван Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: (Пругло) Ольга Федоровна

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
13.04.1911

Сын: Пругло Григорий Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пругло Захар Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Пругло Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
13.04.1922

Сын: Пругло Федор Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Рождение ребёнка
24.08.1926

Сын: Пругло Степан Федорович

Мать ребёнка: Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Смерть
Неизвестно

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