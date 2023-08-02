Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1902
Рождение ребёнка
15.10.1903
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
02.11.1909
Дочь: (Пругло) Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
13.04.1911
Сын: Пругло Григорий Федорович
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
12.02.1916
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
13.04.1922
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Рождение ребёнка
24.08.1926
Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич
Смерть
Неизвестно