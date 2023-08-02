Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Лемишко) Устиния Акимовна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.10.1902

Муж: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
15.10.1903

Сын: Пругло Иван Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
02.11.1909

Дочь: (Пругло) Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
13.04.1911

Сын: Пругло Григорий Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Пругло Захар Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
12.02.1916

Сын: Пругло Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
13.04.1922

Сын: Пругло Федор Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Рождение ребёнка
24.08.1926

Сын: Пругло Степан Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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