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Пругло Илья Порфирьевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

19.06.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1893

Отец: Пругло Порфирий Григорьевич

Мать: Пругло Александра Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пругло Матрона Евтихиевна

Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Пругло Иван Ильич

Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна

Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: (Пругло) Вера Ильинична

Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна

Рождение ребёнка
21.10.1921

Дочь: (Пругло) Александра Ильинична

Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна

Бракосочетание
15.05.1925

Жена: Пругло (Кубрак) Евгения Акимовна

Смерть
Неизвестно

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