Пругло Илья Порфирьевич
Место рождения
Дата рождения19.06.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.06.1893
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Пругло Иван Ильич
Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: (Пругло) Вера Ильинична
Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна
Рождение ребёнка
21.10.1921
Дочь: (Пругло) Александра Ильинична
Мать ребёнка: Пругло Матрона Евтихиевна
Бракосочетание
15.05.1925
Смерть
Неизвестно