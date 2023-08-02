Пругло Матрона Евтихиевна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.08.1912
Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
16.02.1914
Сын: Пругло Иван Ильич
Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
25.08.1916
Дочь: (Пругло) Вера Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич
Рождение ребёнка
21.10.1921
Дочь: (Пругло) Александра Ильинична
Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич
Смерть
Неизвестно