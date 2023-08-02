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Пругло Матрона Евтихиевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
24.08.1912

Дочь: (Пругло) Наталья Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
16.02.1914

Сын: Пругло Иван Ильич

Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
25.08.1916

Дочь: (Пругло) Вера Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич

Рождение ребёнка
21.10.1921

Дочь: (Пругло) Александра Ильинична

Отец ребёнка: Пругло Илья Порфирьевич

Смерть
Неизвестно

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