Пелешко Елисей Петрович
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Пелешко Петр Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Акилина Степановна
Рождение ребёнка
05.12.1866
Сын: Пелешко Николай Елисеевич
Мать ребёнка: Акилина Степановна
Рождение ребёнка
26.01.1877
Мать ребёнка: Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Акилина Степановна
Смерть
Неизвестно