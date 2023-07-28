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Пелешко Елисей Петрович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Пелешко Петр Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1864

Сын: Пелешко Антон Елисеекич

Мать ребёнка: Акилина Степановна

Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Пелешко Николай Елисеевич

Мать ребёнка: Акилина Степановна

Рождение ребёнка
26.01.1877

Сын: Пелешко Иван Елисеевич

Мать ребёнка: Акилина Степановна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Пелешко Яков Елисеевич

Мать ребёнка: Акилина Степановна

Смерть
Неизвестно