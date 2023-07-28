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Пелешко Яков Елисеевич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Пелешко Елисей Петрович

Мать: Акилина Степановна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пелешко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Пелагея Яковлевна

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Пелешко Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
24.08.1911

Сын: Пелешко Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Пелешко Онуфрий Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
06.09.1919

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1922

Сын: Пелешко Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Пелешко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелешко Агафия Андреевна

Смерть
Неизвестно