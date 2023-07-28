Пелешко Яков Елисеевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Пелешко Елисей Петрович
Мать: Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Пелагея Яковлевна
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
10.09.1909
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
24.08.1911
Сын: Пелешко Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
29.10.1914
Сын: Пелешко Онуфрий Яковлевич
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
06.09.1919
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
17.03.1922
Сын: Пелешко Василий Яковлевич
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Рождение ребёнка
27.11.1925
Мать ребёнка: Пелешко Агафия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелешко Агафия Андреевна
Смерть
Неизвестно