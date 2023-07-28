Пелешко Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Агафия Андреевна

Пелешко Агафия Андреевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Пелешко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
06.06.1907

Дочь: Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
10.09.1909

Сын: Пелешко Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
24.08.1911

Сын: Пелешко Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
19.10.1913

Дочь: Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
29.10.1914

Сын: Пелешко Онуфрий Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
06.09.1919

Дочь: Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
17.03.1922

Сын: Пелешко Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
01.12.1924

Дочь: Екатерина Яковлевна

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Рождение ребёнка
27.11.1925

Сын: Пелешко Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Яков Елисеевич

Смерть
Неизвестно