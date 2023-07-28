Пелешко Агафия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
06.06.1907
Дочь: Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
10.09.1909
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
24.08.1911
Сын: Пелешко Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
19.10.1913
Дочь: Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
29.10.1914
Сын: Пелешко Онуфрий Яковлевич
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
06.09.1919
Дочь: Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
17.03.1922
Сын: Пелешко Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
01.12.1924
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Рождение ребёнка
27.11.1925
Отец ребёнка: Пелешко Яков Елисеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно