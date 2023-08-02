Акилина Степановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович
Рождение ребёнка
05.12.1866
Сын: Пелешко Николай Елисеевич
Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович
Рождение ребёнка
26.01.1877
Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович
Смерть
Неизвестно