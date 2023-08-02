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Акилина Степановна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Пелешко Антон Елисеекич

Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович

Рождение ребёнка
05.12.1866

Сын: Пелешко Николай Елисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович

Рождение ребёнка
26.01.1877

Сын: Пелешко Иван Елисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Пелешко Яков Елисеевич

Отец ребёнка: Пелешко Елисей Петрович

Смерть
Неизвестно

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