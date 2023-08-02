Пелешко Антон Елисеекич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Антон Елисеекич

Пелешко Антон Елисеекич

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1864

Дата смерти

До 1895

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Пелешко Елисей Петрович

Мать: Акилина Степановна

Бракосочетание
19.01.1883

Жена: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Пелешко Стефан Антониев

Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Пелешко Онуфрий Антонович

Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Пелешко Тарас Антонович

Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: (Пелешко) Акилина Антоновна

Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Смерть
До 1895
Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: (Пелешко) Анна Антоновна

Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Мы используем куки для улучшения работы сайта.