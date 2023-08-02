Пелешко Антон Елисеекич
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиДо 1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Пелешко Елисей Петрович
Мать: Акилина Степановна
Бракосочетание
19.01.1883
Рождение ребёнка
27.12.1883
Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Пелешко Онуфрий Антонович
Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Рождение ребёнка
25.02.1889
Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: (Пелешко) Акилина Антоновна
Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Смерть
До 1895
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: (Пелешко) Анна Антоновна
Мать ребёнка: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева