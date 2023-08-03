Пелешко Стефан Антониев
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883
Рождение ребёнка
04.07.1906
Дочь: Марфа Стефанова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Стефанова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Стефанова
Мать ребёнка: Агафья Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Павлова
Смерть
Неизвестно