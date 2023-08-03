Пелешко Стефан Антониев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПелешко Стефан Антониев

Пелешко Стефан Антониев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1883

Отец: Пелешко Антон Елисеекич

Мать: Пелешко- Шамрай Ксения Арсентьева

Рождение ребёнка
04.07.1906

Дочь: Марфа Стефанова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Стефанова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Стефанова

Мать ребёнка: Агафья Павлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Павлова

Смерть
Неизвестно