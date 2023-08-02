Агафья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелешко) Мария Стефанова

Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелешко) Любовь Стефанова

Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Пелешко) Варвара Стефанова

Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелешко Стефан Антониев

Рождение ребёнка
04.07.1906

Дочь: (Пелешко) Марфа Стефанова

Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев

Смерть
Неизвестно

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