Агафья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пелешко) Мария Стефанова
Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пелешко) Любовь Стефанова
Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Пелешко) Варвара Стефанова
Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1906
Дочь: (Пелешко) Марфа Стефанова
Отец ребёнка: Пелешко Стефан Антониев
Смерть
Неизвестно