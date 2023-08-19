Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Будило Арсентий Павлович

Мать: Будило Ирина Тимофеевна

Бракосочетание
19.01.1883

Муж: Пелешко Антон Елисеекич

Рождение ребёнка
27.12.1883

Сын: Пелешко Стефан Антониев

Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич

Рождение ребёнка
12.06.1886

Сын: Пелешко Онуфрий Антонович

Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич

Рождение ребёнка
25.02.1889

Сын: Пелешко Тарас Антонович

Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич

Рождение ребёнка
08.04.1892

Дочь: Акилина Антоновна

Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич

Бракосочетание
17.01.1896

Муж: Шамрай Федот Петрович

Рождение ребёнка
02.04.1914

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич

Смерть
Неизвестно