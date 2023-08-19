Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Будило Арсентий Павлович
Мать: Будило Ирина Тимофеевна
Бракосочетание
19.01.1883
Рождение ребёнка
27.12.1883
Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич
Рождение ребёнка
12.06.1886
Сын: Пелешко Онуфрий Антонович
Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич
Рождение ребёнка
25.02.1889
Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич
Рождение ребёнка
08.04.1892
Дочь: Акилина Антоновна
Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич
Бракосочетание
17.01.1896
Рождение ребёнка
02.04.1914
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Пелешко Антон Елисеекич
Смерть
Неизвестно