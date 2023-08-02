Будило Арсентий Павлович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Будилина Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Будило Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева
Мать ребёнка: Будило Ирина Тимофеевна
Рождение ребёнка
1873
Сын: Будилина Трофим Арсентиевич
Мать ребёнка: Будило Ирина Тимофеевна
Смерть
Неизвестно