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Будило Арсентий Павлович

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Будилина Павел

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Будило Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Пелешко- Шамрай (Будило) Ксения Арсентьева

Мать ребёнка: Будило Ирина Тимофеевна

Рождение ребёнка
1873

Сын: Будилина Трофим Арсентиевич

Мать ребёнка: Будило Ирина Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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