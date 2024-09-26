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Бучнев Ефим Федотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Бучнев Федот Григорьев

Мать: Бучнева Анна Никифорова

Рождение ребёнка
1800

Сын: Бучнев Антон Ефимов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1804

Сын: Бучнев Ермолай Ефимов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Бучнев Василий Ефимов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1812

Сын: Бучнев Козьма Ефимов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Бучнев Тимофей Ефимов

Мать ребёнка: Бучнева Анна

Смерть
Неизвестно

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