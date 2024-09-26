Бучнев Ефим Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Бучнев Федот Григорьев
Мать: Бучнева Анна Никифорова
Рождение ребёнка
1800
Сын: Бучнев Антон Ефимов
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1807
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1812
Сын: Бучнев Козьма Ефимов
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Бучнева Анна
Смерть
Неизвестно