Бучнева Анна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бучнева Анна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Бучнев Ефим Федотов

Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев

Рождение ребёнка
1785

Сын: Бучнев Пётр Федотов

Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев

Рождение ребёнка
1788

Сын: Бучнев Алексей Федотов

Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев

Рождение ребёнка
1792

Сын: Бучнев Тимофей Федотов

Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев

Смерть
Неизвестно

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