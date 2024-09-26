Бучнева Анна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Бучнев Ефим Федотов
Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев
Рождение ребёнка
1785
Сын: Бучнев Пётр Федотов
Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев
Рождение ребёнка
1792
Отец ребёнка: Бучнев Федот Григорьев
Смерть
Неизвестно